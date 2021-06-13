Дзюба объяснил разгромное поражение от Бельгии на Евро

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил разгромное поражение от команды Бельгии на Евро-2020. Его слова приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболист заявил, что россияне неплохо начали встречу и подумали, что смогут добиться ничьей. «Но потом глупая ошибка все изменила, и вернуться в матч с таким сильным соперником было крайне сложно», — пояснил Дзюба.

Форвард заметил, что Ромелу Лукаку, ставший автором двух голов в ворота Антона Шунина, «наверное, был шокирован, увидев, как команда защищается». «Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», — подчеркнул Дзюба.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил игру сборной России на Евро-2020. «Позорище», — написал он во время матча с Бельгией.

Сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв команде Бельгии со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира.

Матч проходил 12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье.

16 июня сборная России сыграет со сборной Финляндии. Матч пройдет в 16:00 по московскому времени.