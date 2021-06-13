Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оценил итоги матча Россия-Бельгия в рамках чемпионата Европы по футболу. Он отметил, что проигрыш команды был ожидаем. Интервью у бойца взял портал Sports.ru.

«Это было ожидаемо, но не 0:3. Победа бельгийцев была ожидаема. Это точно. Я вообще считаю, что бельгийцы — фавориты турнира. Это лучшая команда сейчас в мире. Номер один в рейтинге ФИФА», — заявил Нурмагомедов, добавив, что у России должен быть шанс в играх против Финляндии и Дании.

Россия накануне проиграла Бельгии с разгромным счетом 0:3. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Итоги игры оценил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «"Разнес" — это неправильное слово, но после матча я высказал игрокам свое недовольство. Высказал в нормальной форме — тренерской», — сказал он.