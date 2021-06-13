Черчесов прокомментировал разгромное поражение России в первом матче Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал разгромное поражение команды в матче первого тура чемпионата Европы по футболу против национальной команды Бельгии.

«"Разнес" — это неправильное слово, но после матча я высказал игрокам свое недовольство. Высказал в нормальной форме — тренерской», — заявил Черчесов. Тренер добавил, что команда находится в хорошей готовности, однако ей мешают индивидуальные ошибки игроков.

Встреча, прошедшая в Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Дублем отметился нападающий Ромелу Лукаку, также отличился защитник Тома Менье.

В следующем матче сборная России сыграет с Финляндией. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.