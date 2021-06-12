Сборная России объявила состав на матч Евро против Бельгии

Сборная России в Twitter объявила состав на матч чемпионата Европы по футболу против национальной команды Бельгии.

Матч начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Ранее 12 июня главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против России. Специалист заявил, что первый матч всегда является сложным, так как нужно адаптироваться к турниру и преодолеть психологические проблемы.

Соперники россиян по группе В — сборные Дании и Финляндии доиграют свой матч 13 июня после потери сознания полузащитника датчан Кристиана Эриксена.

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