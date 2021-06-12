Сборная России объявила состав на матч Евро против Бельгии

Сборная России в Twitter объявила состав на матч чемпионата Европы по футболу против национальной команды Бельгии.
Наш состав на #БельгияРоссия! Вперёд, #НашиПарни 💪— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Матч начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.
Ранее 12 июня главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против России. Специалист заявил, что первый матч всегда является сложным, так как нужно адаптироваться к турниру и преодолеть психологические проблемы.
Соперники россиян по группе В — сборные Дании и Финляндии доиграют свой матч 13 июня после потери сознания полузащитника датчан Кристиана Эриксена.