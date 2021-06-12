Матч между Данией с Финляндией на Евро перенесли после потери сознания игрока

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии перенесли после потери сознания полузащитника датчан Кристиана Эриксена. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Матч проходил в Копенгагене на стадионе «Паркен». На момент остановки встречи счет в матче был 0:0. Игра возобновится 13 июня в 12:00 по московскому времени.

Эриксен потерял сознание по ходу матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма встречи игрок упал на газон и не смог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Отмечается, что спортсмену оказывали экстренную помощь на поле в течение около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

В группе со Данией и Финляндией также играют Россия и Бельгия. Команды сыграют 12 июня в 22:00 по московскому времени