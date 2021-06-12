Сборная России отказалась преклонять колено перед матчами Евро

Сборная России отказалась преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчами чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, на данный момент в сборной России нет разговоров о том, чтобы поддержать акцию BLM. Первый матч Евро отечественная команда проведет 12 июня в 22:00 по московскому времени против Бельгии.

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. В организации заявили, что «любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это».

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.