В Госдуме оценили отказ сборной России преклонять колено перед матчами Евро

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил отказ сборной России преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчами чемпионата Европы по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Депутат заявил, что уважает решение отечественной команды, добавив, что в иностранных СМИ это вызовет много споров. «Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать», — подытожил он.

Об отказе сборной России стало известно ранее 12 июня. При этом в Союзе европейских футбольных ассоциаций призвали болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы, заявив, что «любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это».

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.