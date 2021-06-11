Путин не приедет на стартовый матч сборной России против Бельгии на Евро

Президент России Владимир Путин не приедет на стартовый матч российской сборной на чемпионате Европы по футболу против команды Бельгии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Матч россиян против бельгийцев пройдет в субботу, 12 июня. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

Накануне телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на чемпионате Европы. Он отметил, что с удовольствием посмотрит на поражение россиян в стартовой встрече турнира с Бельгией. По мнению журналиста, в этой игре у команды Станислава Черчесова минимальные шансы на успех.

Ранее сообщалось, что посетителей фан-зоны чемпионата во Львове бесплатно угостят пивом за каждый гол сборной Бельгии в ворота России в матче команд. В Instagram Lviv Fan Festival уточняется, что за забитые бельгийцами мячи будет наливаться по 100 кружек пенного напитка.