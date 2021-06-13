Боярский оценил итоги матча Россия-Бельгия

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что сборная Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 отправила российских футболистов в нокаут. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев, сообщает ТАСС.
По мнению Боярского, итог матча — это «закономерный проигрыш». Артист считает, что сборная Бельгии является более сильной, чем российская, хотя ее представляют спортсмены более старшего возраста. Боярский подчеркнул, что россияне «старались и бились», болельщики активно их поддерживали, но это не помогло сборной одержать победу.
«Факты — это вещь упрямая, не могем! Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды — дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь», — заявил актер.
Боярский добавил, что Россия успешно организовывает крупные турниры. Он отметил, что страна обеспечивает качественные поля для игр и отличается гостеприимством, однако футболисты «играть еще не научились».
Матч России и Бельгии состоялся 12 июня в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась 3:0 в пользу бельгийцев. Теперь сборная России сыграет с Финляндией. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.
Ранее Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае победы сборной России на Евро. Актер заявлял, что с опаской ждет первого матча россиян на турнире, поскольку Бельгия — одна из сильнейших команд мира.