Кафельников назвал позорищем игру сборной России на Евро

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил игру сборной России на Евро-2020. Запись доступна в его Twitter.

«Позорище», — написал бывший теннисист во время матча России и Бельгии. Пользователи сети бурно отреагировали в комментариях, обсудив итоги встречи.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв команде Бельгии со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира.

Матч проходил 12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье.

16 июня сборная России сыграет со сборной Финляндии. Матч пройдет в 16:00 по московскому времени.