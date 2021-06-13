Пушков оценил отказ сборной России преклонять колено перед матчами Евро

Российский сенатор Алексей Пушков оценил решение футболистов сборной России не преклонять колено в поддержку движения по борьбе с расизмом Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчем Евро-2020 c командой из Бельгии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению сенатора, футболисты сборной правильно сделали, что не стали преклонять колено. Как считает Пушков, россиянам не в чем извиняться и каяться перед африканцами и афроамериканцами. «Мы в советское время активно помогали. Пусть каются потомки рабовладельцев, если им приспичило», — написал он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил отказ сборной России преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter. Политик заявил, что уважает решение отечественной команды, добавив, что в иностранных СМИ это вызовет много споров.

Об отказе сборной России стало известно ранее 12 июня. В Союзе европейских футбольных ассоциаций призвали болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы, заявив, что «любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это».

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.