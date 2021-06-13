Роднина раскритиковала «говорящих гадости» в адрес футбольной сборной россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских болельщиков, в грубой форме высказывающих недовольство игрой сборной на чемпионате Европы по футболу. Ее цитирует «Чемпионат.com».

По мнению Родниной, нужно поддерживать команду не только когда она побеждает, но и во время проигрышей. «Критика может быть, но не злобной, а профессиональной. А не просто говорить направо и налево гадости», — заметила депутат. Она добавила, в ее время спортсмены были кумирами.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил игру сборной России на Евро-2020. «Позорище», — написал бывший теннисист во время матча России и Бельгии. Пользователи сети бурно отреагировали в комментариях, обсудив итоги встречи.

12 июня сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв команде Бельгии со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье.

16 июня сборная России сыграет со сборной Финляндии. Матч пройдет в 16:00 по московскому времени.