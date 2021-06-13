Украинцы получили подарки после поражения России от Бельгии на Евро

Служба такси «Бонд» в Киеве одарила украинцев после поражения сборной России от Бельгии на Евро-2020 (0:3). Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации источника, компания отправила по 50 гривен каждому пользователю. Украинцы, которые получили подарки, смогут использовать их для заказа такси или доставки еды в сервисе Bond Delivery.

12 июня сборная России разгромно проиграла бельгийцам в первом матче группового этапа чемпионата Европы. Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 16 июня против финнов.

11 июня сообщалось, что во Львове посетителей фан-зоны за каждый гол Бельгии в ворота России на Евро бесплатно будут угощать пивом. Фанатом предлагалось посмотреть футбол и выпить за здоровье полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне и форварда «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.