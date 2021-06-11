На Украине утвердили футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»

Лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» стали официальными футбольными символами страны. Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Он отметил, что за принятие такого решения в пятницу, 11 июня, единогласно проголосовали все 45 членов исполкома организации. По словам главы УАФ, лозунги давно стали приветствием для миллионов украинских болельщиков как в стране, так и за рубежом.

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», но лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины, где помимо двух лозунгов изображена карта страны с полуостровом Крым. Форму представил Павелко.