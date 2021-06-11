На форму Украины предложили добавить еще несколько регионов России

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко предложил добавить на форму национальной сборной страны по футболу еще несколько российских регионов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию «обновленной» формы, на которой, помимо Крыма, в границы Украины включены Краснодарский край, Адыгея и Ростовская область.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава!». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», но лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины, где помимо двух лозунгов изображена карта страны с полуостровом Крым. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.