Футболист сборной Нидерландов рассказал о желании отказаться от матча с Украиной

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дэйли Блинд признался, что хотел отказаться от стартового матча чемпионата Европы для своей команды против Украины. Об этом сообщает The Sun.

31-летний игрок обороны оранжевых отметил, что на него серьезно повлияло случившееся с датчанином Кристианом Эриксеном в матче Евро против Финляндии. У самого Блинда также имеются проблемы с сердцем. По словам футболиста, он был близок к тому, чтобы отказаться выходить на поле в матче против Украины.

13 июня сборная Нидерландов переиграла украинцев со счетом 3:2. При этом команда Андрея Шевченко сумела отыграться после двух пропущенных мячей.

12 июня Эриксен потерял сознание в матче ЧЕ против Финляндии. У игрока остановилось сердце, ему потребовалась госпитализация.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Действующий чемпион континента — сборная Португалии.

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