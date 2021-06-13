Сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро

Сборная Украины проиграла команде Нидерландов в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и завершилась победой Нидерландов — 3:2. Украинцы уступали 0:2, сравняли счет, но пропустили на последних минутах. У украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В составе соперника отличились Жоржиньо Вейналдум, Ваутер Вегорст. Решающий мяч забил Дензел Дюмфрис.

12 июня на Евро стартовала сборная России. Команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от бельгийцев — 0:3. Черчесов прокомментировал результат, отметив, что команда находится в хорошей готовности, однако ей мешают индивидуальные ошибки игроков.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий чемпион континента — сборная Португалии.