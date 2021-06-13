Сборная Австрии обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы

Сборная Австрии обыграла Северную Македонию в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 13 июня, на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой австрийцев со счетом 3:1. Голами у Австрии отметились Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович, в составе Северной Македонии отличился Горан Пандев.

Ранее 13 июня англичане обыграли хорватов. Единственный мяч в этом матче забил нападающий Рахим Стерлинг.

12 июня на Евро стартовала сборная России. Команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от бельгийцев — 0:3. Черчесов прокомментировал результат, отметив, что команда находится в хорошей готовности, однако ей мешают индивидуальные ошибки игроков.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий чемпион континента — сборная Португалии.

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