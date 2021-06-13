Чешские футболисты отказались преклонять колено перед матчами чемпионата Европы

Футболисты сборной Чехии не будут преклонять колено перед матчами чемпионата Европы. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии.

В случае, если соперник в любой форме поддержит борьбу с расизмом, чехи используют способ, к которому прибегали ранее, — жест рукой, указывающий на надпись кампании UEFA Respect на рукаве формы.

«Мы желаем полностью сосредоточиться на футболе и спортивной составляющей турнира. Понимаю, что это важная тема, и наша команда осуждает любые проявления расизма, но мы обсудили это еще в марте и обо всем договорились», — отметил главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы.

12 июня о решении отказаться от участия в акции с преклонением колена перед матчами Евро заявили сборные России и Хорватии. Капитан хорватов Лука Модрич посчитал, что есть и другие способы для борьбы с расизмом.

Сборная Чехии стартует на чемпионате Европы 14 июня матчем с командой Шотландии. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.