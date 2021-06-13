Сборная Англии обыграла хорватов на Евро

Сборная Англии одержала победу над хорватами в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственный мяч на 57-й минуте матча забил Рахим Стерлинг.

В другом матче группы D сыграют сборные Чехии и Шотландии. Их встреча состоится 14 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

12 июня на Евро стартовала сборная России. Команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от бельгийцев — 0:3. Черчесов прокомментировал результат, отметив, что команда находится в хорошей готовности, однако ей мешают индивидуальные ошибки игроков.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий чемпион континента — сборная Португалии.