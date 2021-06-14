Футболист сборной Чехии забил с центра поля и стал лучшим игроком матча

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик дважды отличился в матче против Шотландии на чемпионате Европы и принес своей команде победу. Видео второго гола в исполнении чеха опубликовано на сайте «Матч ТВ».

25-летний форвард забил дважды и обеспечил Чехии победу со счетом 2:0. Шик отличился на 42 и 52 минутах. Второй гол был забит после удара с центра поля. Шик был выбран лучшим игроком матча.

Чехи возглавили турнирную таблицу группы D после победы над шотландцами. Также одна победа в активе у англичан: они с минимальным счетом переиграли Хорватию.

Шик известен по выступлениям за леверкузенский «Байер». За сборную Чехии он выступает с 2016 года.

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