Футболист сборной России назвал козыри Финляндии

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия назвал козыри Финляндии. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам игрока, команда отлично выполняет штрафные удары и другие стандартные положения. Он также отметил, что финны действуют очень терпеливо и ждут момента, чтобы забить. По мнению Джикии, Финляндия — очень серьезный соперник.

Игрок также рассказал, что после поражения от Бельгии ему и другим футболистам сборной России поступало много сообщений со словами поддержки. Он добавил, что очень благодарен болельщикам за это.

Встреча между Бельгией и Россией прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. После матча главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что высказал игрокам свое недовольство, отметив, что команда находится в хорошей форме.

В следующем матче сборная России сыграет с Финляндией. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.