Жирков пропустит остаток чемпионата Европы из-за травмы

Защитник сборной России Юрий Жирков пропустит остаток чемпионата Европы по футболу из-за травмы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Боюсь, что мы потеряли Юру на весь турнир», — заявил Черчесов. Наставник россиян добавил, что не знает точного диагноза 37-летнего футболиста.

Жирков стал самым возрастным футболистом в истории сборной России, приняв участие в стартовом матче группового этапа против Бельгии. Спортсмену на момент встречи исполнилось 37 лет и 296 дней. Российская сборная проиграла бельгийцам со счетом 0:3.

Жирков — пятикратный чемпион России. Он привлекается к играм за национальную команду с 2005 года. В 2008 году он завоевал бронзу чемпионата Европы.

16 июня сборная России сыграет с Финляндией. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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