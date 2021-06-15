Кремль высказался о работе Черчесова после поражения России от Бельгии

Кремль высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова после поражения команды от Бельгии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Песков заявил, что Путин не может и не будет оценивать работу главного тренера. Он добавил, что это не является прерогативой президента страны.

Встреча между Бельгией и России, прошедшая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Дублем отметился нападающий Ромелу Лукаку, также отличился защитник Тома Менье. После матча Черчесов заявил, что высказал игрокам свое недовольство, отметив, что команда находится в хорошей форме.

В следующем матче сборная России сыграет с Финляндией. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.