Аршавин оценил образ Черчесова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил образ главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Интервью с ним в субботу, 12 июня, публикует «Чемпионат.com».

«То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой», — посчитал Аршавин.

При этом бывший футболист отметил, что Черчесов добивается поставленных целей. «Как он это делает — вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам игроков, но это мое мнение», — подытожил Аршавин.

Черчесов известен резонансными высказываниями в адрес футболистов. Так, в ноябре прошлого года, в эфире «Матч ТВ» он назвал нападающего ЦСКА Федора Чалова, получавшего вызовы в национальную команду, «талантливым игроком, который ничего не делает». Кроме того, тренер отказался считать «золотым активом» братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе санкт-петербургского клуба он стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне-2007/2008. Вместе со сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.