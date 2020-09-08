Пожаловавшийся на жизнь Аршавин захотел ничего не делать и много зарабатывать

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» пожаловался на жизнь.

Аршавин рассказал, что после окончания спортивной карьеры два года назад задумывался о том, чем заниматься дальше. Он захотел ничего не делать и много зарабатывать. «Осуществил? Ни хрена. Работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался — и можешь курить бамбук», — посетовал бывший спортсмен.

В августе этого года стало известно, что Аршавин подал иск против бывшей жены Алисы Казьминой с целью выселить ее и ребенка из квартиры, принадлежащей его матери Татьяне. Пара оформила отношения в 2016-м, через год у них родилась дочь, в 2019-м они развелись.

Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе национальной команды. Он известен по выступлениям за «Зенит» и лондонский «Арсенал». Он трижды становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Также вместе с клубом он завоевал Кубок УЕФА в 2008 году.