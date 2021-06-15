Популярный российский комик призвал освободить Жиркова

Популярный российский комик Илья Соболев посвятил шуточный пост защитнику сборной России Юрию Жиркову. Публикация доступна в Instagram шоумена.

Соболев призвал «освободить» самого возрастного игрока отечественной команды. «Он очень добрый и отзывчивый человек, который не умеет говорить "нет"», — написал комик, опубликовав фото Жиркова и хештег #свободужиркову.

37-летний Жирков превзошел достижение Сергея Игнашевича: выйдя на поле в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии, он стал самым возрастным футболистом в истории сборной России. Жиркову на момент встречи исполнилось 37 лет и 296 дней. Российская сборная уступила бельгийцам со счетом 0:3.

Жирков — пятикратный чемпион России. Он привлекается к играм за национальную команду с 2005 года. В 2008 году он завоевал бронзу чемпионата Европы.

На клубном уровне Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, «Челси» и «Зенит».

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