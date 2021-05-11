Популярный комик назвал худший российский город для выступления

Известный стендапер Идрак Мирзализаде назвал худший город России, в котором ему когда-либо приходилось выступать. О своей нелюбви к Орлу он рассказал в эфире подкаста «Время от времени» на YouTube.

«Орел — это худший город для выступления», — заявил популярный комик. Мужчина вспомнил, что приезжал туда с концертами дважды, но оба раза у него складывалось впечатление, будто он выступал на благотворительном вечере.

По словам комика, на его выступлениях постоянно стояла «гробовая тишина». «Там было такое, что зрители просто молчат все выступление. Они даже не перебивают. Меня это злило так», — объяснил свое недовольство комик.

Во время одного из концертов Мирзализаде захотел вызвать у слушателей хоть какую-то реакцию, поэтому начал оскорблять «все вокруг», однако так и не добился желаемого эффекта. «Они не отреагировали ни на что. Я просто сказал "Спасибо большое, до свидания" и ушел», — заключил стендапер.

В октябре прошлого года в сети появилось видео нападения на Мирзализаде. Недовольная зрительница прерывала речь комика и задавала ему вопросы, в ответ он несколько раз назвал собеседницу «тупой ***». После этого девушка подошла к сцене, облила обидчика пивом, кинула в него бокал, а затем ударила рукой по голове. В это же время охранник держал мужчину, который тоже пытался ворваться на сцену и побить Мирзализаде.