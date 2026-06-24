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01:18, 24 июня 2026Ценности

Внешность дочери Сильвестра Сталлоне в бикини восхитила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sophiastallone

Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель София, восхитила пользователей сети внешностью на фото в бикини. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя наследница знаменитости позировала перед камерой в ярко-красном раздельном купальнике, который подчеркивал ее фигуру. Помимо этого, она распустила волосы, стоя на мысе яхты.

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Фанаты впечатлились внешним видом модели в комментариях под постом. «Какая милая», «Невероятная», «Я в восторге», «Очень красивая», «Богиня», — написали они.

В январе поклонники обсудили внешность Сильвестра Сталлоне на видео из спортзала. 79-летний артист запечатлел себя в зеркале в черном костюме, состоящем из спортивных брюк и облегающей майки.

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