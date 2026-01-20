Реклама

07:02, 20 января 2026

В сети обсудили внешность 79-летнего Сильвестра Сталлоне на видео из спортзала

Мария Винар

Кадр: @officialslystallone

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал видео из спортзала и удивил фанатов. Кадрами он поделился в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

79-летний артист запечатлел себя в зеркале. Так, он предстал перед камерой в черном костюме, состоящем из спортивных брюк и облегающей майке. В размещенном ролике видно, как верхняя часть наряда эффектно подчеркивает мускулы знаменитости. «С каждым годом становится все труднее и труднее, поэтому надо стараться все сильнее и сильнее. Кровь, пот и слезы», — подписал знаменитость пост, который набрал 266 тысяч лайков.

Поклонники, в свою очередь, решили обсудить внешность и форму звезды фильма «Рокки» в комментариях под публикацией. «Этому мужчине почти 80. Какое вдохновение!», «Он отлично выглядит для своего возраста», «Вдохновение для всех», «Живая легенда», «Ты выглядишь очень молодо в отличие от большинства своих подписчиков», — высказывались пользователи сети.

Ранее американского актера Шона Пенна назвали посмешищем из-за внешности на новых фото папарацци.

