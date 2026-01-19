Реклама

Ценности
Внешний вид
07:29, 19 января 2026

65-летнего Шона Пенна назвали посмешищем из-за внешности на новых фото папарацци

Мария Винар
Валерия Ников и Шон Пенн

Валерия Ников и Шон Пенн. Фото: Backgrid USA / Legion-Media.com

Пользователи сети раскритиковали американского актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Шона Пенна из-за внешности на новых фото папарацци. Фотографии знаменитость появились на Daily Mail.

65-летний актер попал в объектив уличных фотографов вместе с 30-летней возлюбленной Валерией Ников во время свидания в Санта-Монике, Калифорния. Пенн предстал перед камерами в белой рубашке и темно-синем костюме, который состоял из распахнутого пиджака и брюк. В то же время его избранницу запечатлели в черном пальто, лонгсливе, спортивных брюках и кроссовках.

Читатели издания возмутились внешним видом звезды фильма «Битва за битвой» и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Он просто посмешище», «Он начинает походить на Эйнштейна, но на этом сходство заканчивается», «Лицо грязного старика», «Странно выглядящий маленький тролль», «Этот парень выглядит как будто ему 100 лет. Что случилось?» — высказывались они.

В октябре прошлого года сообщалось, что Шон Пенн посетил премьер фильма «Битва за битвой» и стал мемом в сети из-за прически.

