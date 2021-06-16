Брат Нурмагомедова поиздевался над тактикой сборной России по футболу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram поиздевался над тактикой сборной России по футболу.

Спортсмен сделал в сторис репост шутки, в которой игровая схема россиян характеризуется словосочетанием «паническая атака». Боец сопроводил запись несколькими смеющимися смайлами.

В среду, 16 июня, сборной России предстоит встретиться с Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч начнется в 16:00 по московскому времени. В стартовом поединке команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (0:3).

Усман Нурмагомедов выступает в Bellator. В его активе 12 боев в ММА, в которых он одержал 12 побед.