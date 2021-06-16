В РФС оценили возможность увольнения Черчесова после Евро

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил возможность увольнения главного тренера сборной страны Станислава Черчесова после чемпионата Европы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Функционер напомнил, что новый контракт со специалистом подписывался в марте 2020 года и был рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. Он также добавил, что на Евро перед командой стоит задача выйти из группы. «Задача непростая, но будем надеяться, что она будет выполнена. Тренерский штаб и команда настроены на ее решение», — добавил Дюков.

Сборная России в первом матче Евро проиграла Бельгии (0:3). В среду, 16 июня, команде Станислава Черчесова предстоит встретиться с Финляндией. Матч начнется в 16:00 по московскому времени. 21 июня россияне сыграют с Данией.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из шести групп. В матчах на вылет также сыграют лучшие четыре сборные из числа тех, кто займет третьи места. Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля.

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