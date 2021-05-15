Брат Нурмагомедова вмешался в конфликт с Новым Хабибом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram вмешался в конфликт с шведским бойцом Хамзатом Чимаевым по прозвищу Новый Хабиб.

Спортсмен выложил фотографию, на которой гепард наблюдает за собачьими бегами. «Иногда доказывать, что ты лучший, — оскорбление», — написано на снимке.

Ранее 15 мая Чимаев высмеял Хабиба Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно и пригрозил его семье. В ответ двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов посоветовал бойцу не примешивать отношения двух народов. Позже Чимаев удалил все эти посты.

14 мая Новый Хабиб пообещал порвать Нурмагомедова в октагоне. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего дагестанского спортсмена проектом UFC и предложившего Нурмагомедову любые деньги за бой против представителя «Ахмата».

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