Новый Хабиб высмеял Нурмагомедова и пригрозил его семье

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев в Instagram высмеял россиянина Хабиба Нурмагомедова и пригрозил его семье, однако затем удалил все посты. На публикации обратило внимание издание Sport24.

Сначала Чимаев ответил двоюродному брату Хабиба Абубакару Нурмагомедову, упрекнувшему его за желание «порвать» бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и задел дагестанский народ. В ответ Абубакар Нурмагомедов посоветовал бойцу не примешивать отношения двух народов.

Тогда Новый Хабиб опубликовал изображение, на котором Нурмагомедов в окружении своей команды выясняет отношения с другом ирландца Конора Макгрегора Артемом Лобовым. Чимаев высмеял Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы не самостоятельно. Позже он удалил все эти посты.

14 мая Новый Хабиб пообещал порвать Нурмагомедова в октагоне. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего дагестанского спортсмена проектом UFC и предложившего Нурмагомедову любые деньги за бой против представителя «Ахмата».

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он покинул спорт осенью. Чимаеву принадлежит рекорд UFC — он провел три поединка за 66 дней. На счету шведа чеченского происхождения девять побед в девяти боях.

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