Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев выразил готовность провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Он оставил комментарий во время прямого эфира в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РБК.

Чимаев, известный как Новый Хабиб, пообещал порвать Нурмагомедова после слов Кадырова. Последний выразил мнение, что российский спортсмен — проект Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он предложил Нурмагомедову любые деньги за бой против представителя «Ахмата».

Чимаев неоднократно встречался с главой Чечни. Шведский боец также получил подарок от Кадырова — Mercedes GLE.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он покинул спорт осенью, однако продолжает помогать другим бойцам, выступая в качестве секунданта и тренера.

Чимаеву принадлежит рекорд UFC — он провел три поединка за 66 дней. На счету шведа чеченского происхождения девять побед в девяти боях.