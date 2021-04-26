Новый Хабиб отреагировал на слухи о разбитом Mercedes от Кадырова

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отреагировал на слухи об аварии с его участием. Публикация доступна на странице бойца в Instagram.

25 апреля в популярном чеченском Instagram-аккаунте «ЧП Грозный» появилось видео с разбитым автомобилем Mercedes GLE. В описании к ролику утверждалось, что машина принадлежит Чимаеву, также известному как Новый Хабиб. Однако позже сам боец отреагировал на публикацию, выложив в социальных сетях снимок с автомобилем, на котором отсутствовали какие-либо повреждения. В «ЧП Грозный» также обратили внимание на пост бойца и выложили отрывок из сторис Чимаева, где он ездит на Mercedes.

В январе Чимаев стал гостем на приеме у главы Чечни Рамзана Кадырова. После застолья политик подарил спортсмену, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), ключи от Mercedes GLE.

Спортсмен возобновил карьеру в MMA под влиянием Кадырова. Первоначально он объявил об уходе из спорта из-за проблем со здоровьем, которые возникли после заболевания коронавирусом.

Чимаев одержал три победы в UFC за рекордные 66 дней. Боец чеченского происхождения не знает поражений. На его счету девять успешных поединков.