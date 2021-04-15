Новый Хабиб поборолся с Кадыровым

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев показал ролик, где он борется с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Видео доступно в Instagram-аккаунте спортсмена.

В кадре 26-летний боец поборолся с политиком в стойке. «Тренировки идут полным ходом», — написал швед, известный как Новый Хабиб.

В конце марта менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз заявил о том, что Чимаев вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июле. В начале марта Новый Хабиб объявил об уходе из спорта на фоне проблем со здоровьем после перенесенного COVID-19. Однако вскоре спортсмен изменил решение. Как стало известно, с ним связался Кадыров и убедил возобновить выступления.

Новый Хабиб стал одним из самых ярких дебютантов UFC в 2020 году. Швед чеченского происхождения установил рекорд, проведя три поединка за 66 дней. Чимаев одержал победу в каждом из них. Каждый из его боев завершился досрочно.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках.