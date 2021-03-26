Новый Хабиб рассказал о мотивации от Кадырова продолжать карьеру

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб рассказал о мотивации от главы Чечни Рамзана Кадырова продолжать карьеру. Его слова приводит Sport24.

Чимаев заявил, что поддался эмоциям после двух месяцев тяжелого восстановления от коронавируса. Он отметил, что поддержка со стороны Кадырова помогла ему передумать. «Сам президент республики позвонил — это мотивация. Я прилетел домой, меня вылечили, и теперь все по кайфу. Сейчас выйдем в клетку — и будем еще кайфовать», — добавил спортсмен.

2 марта Чимаев объявил о завершении карьеры, сославшись на ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса. После этого Кадыров связался с Новым Хабибом и убедил его продолжить выступления. Чимаев прилетел в Чечню, где прошел реабилитацию под присмотром Кадырова.

На счету шведского спортсмена — девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он выиграл три боя за 66 дней.

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