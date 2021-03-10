Кадыров описал условия жизни Нового Хабиба в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram описал условия жизни шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева по прозвищу Новый Хабиб в Чечне.

Чимаев прилетел в Чечню, чтобы пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса под присмотром Кадырова. Политик рассказал, что встретил спортсмена в аэропорту Грозного и приготовил для него специальную программу по восстановлению. «Свежий воздух, родные стены, полноценное питание и контроль специалистов сделают свое дело», — заявил он, добавив, что после реабилитации боец восстановит былые кондиции и снова выйдет в клетку побеждать.

2 марта Чимаев объявил о завершении карьеры. Боец сослался на ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса. После этого Кадыров связался с Новым Хабибом и убедил его продолжить выступления.

На счету шведского бойца — девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.