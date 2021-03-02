Кадыров позвонил Новому Хабибу и уговорил его продолжить карьеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил шведскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хамзату Чимаеву после его слов о завершении карьеры. Об этом Кадыров рассказал во «ВКонтакте».

Политик объяснил 26-летнему бойцу по прозвищу Новый Хабиб причину, по которой ему стоит продолжать выступления. «Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды наша молодежь», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что ему удалось уговорить бойца остаться и объяснить, насколько его карьера важна для каждого чеченца. «Он пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. А это значит, что Хамзат не уходит и будет биться до конца», — заключил Кадыров.

Ранее 2 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на слова Чимаева об уходе из ММА. По словам Уайта, Новый Хабиб сделал это заявление на эмоциях из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Президент промоушена подчеркнул, что Чимаев никуда не уходит.

О завершении карьеры боец объявил также 2 марта. В Instagram он поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что «его сердце и тело говорят ему "все"».

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Ему удалось установить рекорд UFC: одержать три победы за 66 дней. Чимаев — уроженец Чеченской Республики.