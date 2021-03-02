Глава UFC отреагировал на слова Нового Хабиба о завершении карьеры

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на слова шведа Хамзата Чимаева о завершении карьеры. Его слова приводит в Twitter MMAJunkie.

По словам Уайта, боец по прозвищу Новый Хабиб заявил об уходе из спорта на эмоциях из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. «Он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это», — пояснил глава промоушена.

Он назвал Чимаева дикарем, который хочет драться каждую неделю. «А теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил такое, но он не уходит», — заключил Уайт.

О завершении карьеры боец объявил ранее 2 марта. В Instagram он поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что «его сердце и тело говорят ему "все"».

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.