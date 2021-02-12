Новый Хабиб снова снялся с боя

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, также известный по прозвищу Новый Хабиб, снялся с поединка с британцем Леоном Эдвардсом. Об этом сообщает ESPN.

26-летний уроженец Чечни не сможет принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченном на 13 марта, из-за проблем со здоровьем. Физическое состояние Чимаева ухудшилось из-за перенесенного коронавируса. Боец снова стал принимать лекарства.

«Сейчас на первом месте здоровье. Дождемся пока он придет в норму, позаботимся о нем», — заявил президент UFC Дэйна Уайт. Таким образом, поединок Эдвардса и Чимаева отменяется в третий раз.

Первоначально бой должен был пройти в декабре 2020-го. Сначала из-за COVID-19 с поединка снялся британец. Противостояние перенесли на 20 января 2021-го. Во второй раз бой сорвался из-за болезни Чимаева.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.