UFC нашел замену Новому Хабибу

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел замену шведу Хамзату Чимаеву, который снялся с участия в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Об этом сообщается в Twitter ESPN MMA.

Вместо Нового Хабиба на турнире 13 марта выступит американец Белал Мухаммад. Об этом ESPN сообщили сразу несколько источников. В последний раз американский боец выходил в октагон 14 февраля. Тогда он праздновал победу над Диего Лимой.

Чимаев не сможет принять участия в схватке с Эдвардсом из-за проблем со здоровьем. Спортсмен не может полностью восстановиться от перенесенного COVID-19. Их поединок с британцем срывался неоднократно.

Первоначально бой должен был пройти в декабре 2020-го. Сначала из-за COVID-19 с поединка снялся британец. Противостояние перенесли на 20 января 2021-го. Во второй раз бой сорвался из-за болезни Чимаева.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.