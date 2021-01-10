Новый Хабиб показал навыки стрельбы из пулемета

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вернулся в Чечню и посетил стрельбище. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Новый Хабиб выложил видео, где он демонстрирует навыки стрельбы из пулемета в режиме замедленной съемки. Умение чеченца оценили коллеги Чимаева. В частности, одобряющим комментарием отметился бразилец Родриго Ногейра, также известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Фото опубликовано @khamzat_chimaev

Поддержал Чимаева и российский боец Магомед Исмаилов. «Твое выражение лица полностью описывает кайф момента», — написал он.

Чимаев родом из Чечни. Он перебрался в Швецию в юном возрасте и начал заниматься MMA именно заграницей. На его счету девять побед в девяти поединках. Три успешных поединка он провел уже в рамках UFC.