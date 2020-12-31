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Боец UFC пожаловался на урон от тренировок с Новым Хабибом

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Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Стюарт рассказал о спаррингах со шведом Хамзатом Чимаевым, которого называют Новым Хабибом. Его слова приводит MMA Junkie.

Стюарт пожаловался на урон во время совместных занятий с бойцом чеченского происхождения. «Знаю, многие говорят, что он еще не дрался с серьезными соперниками. Послушайте сюда: у меня пломба выпала от того, как Чимаев взял меня в захват», — заметил американец.

Следующим соперником Чимаева должен был стать британец Леон Эдвардс. Однако поединок переносили уже дважды.

24 декабря UFC на улучшенных условиях продлил сотрудничество с Чимаевым. Сумму нового соглашения швед не раскрыл, но отметил, что в договоре значатся уже «другие цифры».

Чимаеву принадлежит рекорд UFC: швед сумел одержать три победы за 66 дней. При этом все три схватки Новый Хабиб завершил досрочно. Всего за карьеру в ММА он провел девять поединков и одержал девять побед.

Спортсмен перебрался в Швецию в юном возрасте. Он является уроженцем Чечни.

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