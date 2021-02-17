Появилась информация о следующем бое Нового Хабиба

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб может провести следующий бой в июне 2021 года. Соответствующая информация появилась в Twitter журналиста Бретта Окамото.

Окамото заявил, что, по словам менеджера бойца Али Абдель-Азиза, сначала боец отправится в Лас-Вегас, где ему окажут медицинскую помощь после перенесенного коронавируса. «Главный приоритет в долгосрочной перспективе — здоровье», — добавил журналист.

12 февраля сообщалось, что Чимаев вновь снялся с поединка с британцем Леоном Эдвардсом из-за проблем со здоровьем. Боец снова стал принимать лекарства.

Первоначально бой должен был пройти в декабре 2020-го, но из-за COVID-19 с поединка снялся британец. Противостояние перенесли на 20 января 2021-го. Во второй раз бой сорвался уже из-за болезни Чимаева.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.