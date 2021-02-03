Новый Хабиб выпотрошил боксерский мешок

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев выпотрошил боксерский мешок во время тренировки. Данный эпизод появился в ролике на YouTube-канале Frontkick.online.

26-летний боец, известный также как Новый Хабиб, отрабатывал броски, используя боксерский мешок. От многократного повторения приема инвентарь не выдержал и разорвался.

Чимаеву предстоит поединок против британца Леона Эдвардса. Бой пройдет 13 марта. Для шведского спортсмена чеченского происхождения он станет четвертым в рамках промоушена. Поединок Чимаева и Эдвардса возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев установил рекорд UFC, одержав три победы за 66 дней. Все три поединка швед завершил досрочно.

В активе Чимаева серия из девяти побед.