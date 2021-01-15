Новый Хабиб рассказал о путавших его с Нурмагомедовым людях

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб рассказал о путавших его с россиянином Хабибом Нурмагомедовым людях. Его слова приводит РИА Новости.

Чимаев заявил, что раньше его постоянно путали с Нурмагомедовым, однако теперь это происходит все реже. «Причем путали не только меня, но и пацанов из зала, которые с Кавказа, когда они налысо брились. Но у Хабиба своя история, у меня — своя», — добавил спортсмен.

30 декабря стало известно, что поединок Чимаева против британца Леона Эдвардса был отменен. В команде спортсмена рассказали, что он заразился коронавирусом и был вынужден отказаться от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2021-го. Поединок был перенесен на 14 марта.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он провел три боя в UFC и одержал победу в каждом из них за 66 дней. Это лучший результат в современной истории промоушена.