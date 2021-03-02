Новый Хабиб объявил о завершении карьеры

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост доступен в его Instagram.

Боец по прозвищу Новый Хабиб поблагодарил болельщиков за поддержку. «Думаю, я уже все. Да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни, может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне "все"», — пояснил он.

18 февраля сообщалось, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел замену Чимаеву после его отказа от участия в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Вместо Нового Хабиба на турнире 13 марта выступит американец Белал Мухаммад.

Причиной снятия Чимаева стали проблемы со здоровьем. Спортсмен не может полностью восстановиться от перенесенного COVID-19. Их поединок с британцем срывался неоднократно.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.